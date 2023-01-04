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В Польше будут судить россиянина и белоруса за шпионаж в пользу ГРУ

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 11:10

Прокуратура Польши направила в суд обвинительный акт против россиянина и гражданина Беларуси, которых обвиняют в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ).

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж, передает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Обвинительный акт был передан в Белостокский региональный суд отделом военных дел Варшавской воеводской прокуратуры 30 декабря 2022 года. В нем прокурор обвинил гражданина России и гражданина Беларуси в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки с 2017 года по апрель 2022 года. "Оба были задержаны в апреле 2022 года" - напомнила Скшиняж.

"На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материалов, собранных в ходе следствия, установлено, что они участвовали в деятельности российской военной разведки путем распознавания военных объектов, имеющих критическое значение для обороны Республики Польша, а также путем получения информации о боеспособности, моральном состоянии и функционировании подразделений, в том числе во времена опасности, с последующим предоставлением полученных сведений вышеупомянутой разведывательной службе", - пояснила она.

По заключению следствия, оба фигуранта находились на территории Польши на законных основаниях. "Гражданин Беларуси, сначала учась в одном из белостокских вузов, а затем устроившись на работу по организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, которые использовал в своей деятельности в пользу российской военной разведки. Второй обвиняемый, осуществлял деятельность в интересах российской разведки, под видом проведения культурных мероприятий и туризма", - рассказала представительница прокуратуры.

Кроме того, как установила прокуратура, шпионская деятельность обвиняемых была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши.

"В рамках этой деятельности выполнялись задачи по распознаванию основных элементов ВС Польши и сбора информации, в частности относительно: выполнения задач военнослужащими ВС Польши в районе государственной границы с Беларусью в связи с так называемым миграционным кризисом, численности военнослужащих, выполняющих задачи в районе границы и структуры подразделений, использования ВС Польши специализированной техники, состояния боевого духа и оперативных возможностей, взаимодействия воинских частей, дислоцированных на северо-востоке Польши, с войсками других стран-членов НАТО", - отмечается в сообщении.

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С момента задержания оба фигуранта дела о шпионаже находятся под стражей.

Как сообщалось, 21 декабря Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене - мужчину подозревают в шпионаже в пользу России.

Темы: ПольшаРосcиясудшпионаж
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