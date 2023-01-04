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Оккупанты перебрасывают на север Крыма новые военные подразделения - ГУР

Станислав ПогориловСреда, 4 января 2023, 11:07
Оккупанты перебрасывают на север Крыма новые военные подразделения - ГУР
Иллюстративное фото фото Getty Images

По данным разведки российские захватчики перебрасывают новые военные подразделения на север оккупированного Крыма, в том числе для того, чтобы сохранить сухопутный коридор к оккупированному украинскому полуострову.

Источник: пресс-служба ГУР, "Укринформ"

Прямая речь Черняка: "Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не является безопасным. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории".

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Детали: По его словам, также оккупанты продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной части Херсонщины. "Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", - подчеркнул он.

Что предшествовало: В декабре секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что российские окопы в аннексированном Крыму "точно не помогут" РФ, а полуостров будет возвращен под контроль Киева

Темы: войнаУкраинаРосcия
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