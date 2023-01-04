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Газохранилища ЕС заполнены на 83%, это "здоровый уровень" - Еврокомиссия

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 14:29

По состоянию на сейчас газохранилища в Евросоюзе заполнены примерно на 83%.

Об этом в среду на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи, пишет "Европейская правда".

"У меня нет точных цифр перед собой, но в последний раз, когда я проверял в своем офисе, у нас было примерно 83% заполнения газовых мощностей, что является действительно хорошим положением в этот период года.

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Еще одна пресс-секретарь ЕК Дана Спинант уточнила, что уровень заполненности газохранилищ почти достигает 84%, и он на 13% выше, чем в среднем в предыдущие годы в это время.

Макфи напомнил, что ЕС поставил цель достичь 80% заполнения газохранилищ до ноября, однако значительно превысил эту цель в связи с мягкой погодой и меньшим потреблением, чем в прошлые годы. По его словам, это повлияло на рынок и привело к снижению цен на газ.

"Я бы сказал, что сейчас у нас здоровый уровень газа в хранилищах на этот период года... но мы знаем, что в этом году вызовы продолжатся и мы должны еще сделать много вещей для имплементации договоренностей, достигнутых в прошлом году", - отметил он, уточнив, что речь идет прежде всего о реформах в сфере энергоэффективности.

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В ноябре ЕС заявлял, что его газохранилища заполнены почти на 96%.

Германия объявила, что ее хранилища накануне зимы заполнены полностью.

Австрия смогла обеспечить себе годовое потребление газа, расширяя диверсификацию поставок.

Bloomberg сообщал, что страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой.

Темы: ЕСгаз
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