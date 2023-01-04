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Военные: Все острова в Херсонской области - в "серой зоне"

Среда, 4 января 2023, 15:52
Военные: Все острова в Херсонской области - в серой зоне

Все острова в Херсонской области включая остров Большой Потемкинский находятся в так называемой "серой зоне".

Источник: "Интерфакс-Украина", который цитирует руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерина

Прямая речь: "Относительно острова (Большой Потемкинский - ред.) скажу так: сейчас все острова расположены в так называемой серой зоне, которую не контролируют четко ни наши войска, ни оккупанты.

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Соответственно, да, наши военнослужащие пытаются проходить на эти острова, осуществлять определенные мероприятия в рамках ведения операции. В то же время говорить о контроле над островами невозможно".

Детали: Ерин добавил, что острова не являются плацдармом, "который надо удерживать на долгосрочную перспективу". Он отметил, что контроль над островами возможен уже после получения полноценного контроля над противоположным берегом.

Предыстория:

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