Полиции Латвии сообщили о подозрительном пакете в посольстве РФ в Риге

В среду, 4 января, в посольстве России в Риге, вероятно, нашли вещество неизвестного происхождения.

Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В службе пояснили, что в 15:08 в VUGD поступил вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании якобы обнаружено вещество неизвестного происхождения.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели в сотрудничестве с другими экстренными службами.

В Государственной полиции Латвии порталу Delfi объяснили, что в 13:54 поступил звонок о том, что в посольство России может поступить подозрительный пакет, содержащий вещество неизвестного происхождения.

Напомним, 30 ноября посольство Украины в Мадриде получило подозрительный пакет, в котором после открытия сработало взрывное устройство. Похожие посылки получили еще ряд адресатов в Испании, о чем ЕвроПравда подробно рассказывала в статье "Почта 155-го калибра".

После этого украинские миссии и в Испании, и в других странах начали получать окровавленные пакеты. О последних подозрительных пакетах сообщали из Дании и Румынии, а также Греции.