Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полиции Латвии сообщили о подозрительном пакете в посольстве РФ в Риге

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 16:53

В среду, 4 января, в посольстве России в Риге, вероятно, нашли вещество неизвестного происхождения.

Об этом сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе Латвии (VUGD), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В службе пояснили, что в 15:08 в VUGD поступил вызов на улицу Независимости Украины в Риге, где в здании якобы обнаружено вещество неизвестного происхождения.

Реклама:

Сейчас на месте происшествия работают пожарные и спасатели в сотрудничестве с другими экстренными службами.

В Государственной полиции Латвии порталу Delfi объяснили, что в 13:54 поступил звонок о том, что в посольство России может поступить подозрительный пакет, содержащий вещество неизвестного происхождения.

Напомним, 30 ноября посольство Украины в Мадриде получило подозрительный пакет, в котором после открытия сработало взрывное устройство. Похожие посылки получили еще ряд адресатов в Испании, о чем ЕвроПравда подробно рассказывала в статье "Почта 155-го калибра".

ВИДЕО ДНЯ

После этого украинские миссии и в Испании, и в других странах начали получать окровавленные пакеты. О последних подозрительных пакетах сообщали из Дании и Румынии, а также Греции.

Темы: ЛатвияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: