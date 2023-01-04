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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: тяжело ранили мужчину

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 16:53
Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: тяжело ранили мужчину
Фото: Резниченко

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего получил ранения мужчина. 

Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко

Прямая речь: "Россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Поцелили из тяжелой артиллерии по Никополю.

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Предварительно, ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице - с тяжелыми поражениями грудной клетки".

Детали: Из-за обстрелов загорелся частный дом, однако огонь пожарные погасили.

Темы: НикопольРосcия
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