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Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь: тяжело ранили мужчину

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 17:53
Фото: Резниченко

Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего получил ранения мужчина. 

Источник: сообщение председателя Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко

Прямая речь: "Россияне снова накрыли огнем Никопольщину. Поцелили из тяжелой артиллерии по Никополю.

Предварительно, ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице - с тяжелыми поражениями грудной клетки".

Детали: Из-за обстрелов загорелся частный дом, однако огонь пожарные погасили.

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Темы: НикопольРосcия
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