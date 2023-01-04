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Буданов дал прогноз о смерти Путина: Очень быстро и скоро

Алена МазуренкоСреда, 4 января 2023, 17:11
Буданов дал прогноз о смерти Путина: Очень быстро и скоро
Буданов, скриншот ABC News

Глава главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и умрет очень быстро, но уже после победы Украины в войне с Россией.

Источник: Буданов в интервью ABC News

Прямая речь: "Он болеет уже очень давно, я уверен, что имеет рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро".

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Детали: Руководитель украинской разведки заверил, что он не думает над тем, действительно ли болеет Путин. По словам Буданова, он точно знает, что у российского диктатора рак: "Мы просто знаем это – от людей, от источников".

На уточняющий вопрос, получали ли в ГУР эту информацию от источников близких к Путину, Буданов ответил: "Да".

Он считает, что российский диктатор умрет уже после победы в войне с Россией: "Эта война должна закончиться до его смерти... Мы ее выиграем в 2023 году". 

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По мнению главы ГУР, после смерти Путина в России произойдет смена власти и "не стоит бояться ее трансформации, ведь это пойдет на пользу всему миру".

Темы: БудановразведкаПутинРосcия
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