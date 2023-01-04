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От российских обстрелов в Бахмуте погибли две гражданские женщины

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 18:21

Россия около 12:00 в среду обстреляла Бахмут Донецкой области, в результате чего две пожилые женщины получили смертельные осколочные ранения.

Источник: сообщение полиции Донецкой области

Прямая речь: "Сегодня около 12:00 войска РФ ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин.

Сейчас эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших".

Детали: В полиции заявили, что женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро скрыться от обстрела.

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Темы: Бахмут
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