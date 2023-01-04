Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

От российских обстрелов в Бахмуте погибли две гражданские женщины

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 17:21
От российских обстрелов в Бахмуте погибли две гражданские женщины

Россия около 12:00 в среду обстреляла Бахмут Донецкой области, в результате чего две пожилые женщины получили смертельные осколочные ранения.

Источник: сообщение полиции Донецкой области

Прямая речь: "Сегодня около 12:00 войска РФ ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин.

Реклама:

Сейчас эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших".

Детали: В полиции заявили, что женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро скрыться от обстрела.

Темы: Бахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Бахмут
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
Последние новости
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
Все новости...
Реклама: