От российских обстрелов в Бахмуте погибли две гражданские женщины
Среда, 4 января 2023, 18:21
Россия около 12:00 в среду обстреляла Бахмут Донецкой области, в результате чего две пожилые женщины получили смертельные осколочные ранения.
Источник: сообщение полиции Донецкой области
Прямая речь: "Сегодня около 12:00 войска РФ ударили по городу из артиллерии. Один из снарядов попал в дорогу. Осколками смертельно покалечило двух пожилых женщин.
Сейчас эвакуационная группа полиции "Белый Ангел" доставляет тела в морг. В дальнейшем будут устанавливать личности погибших".
Детали: В полиции заявили, что женщины находились в крайне опасном районе и не имели сил быстро скрыться от обстрела.
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