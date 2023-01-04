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В Белом доме анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 4 января 2023, 21:49

Соединенные Штаты в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине для отражения полномасштабного вторжения российских сил.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", на брифинге в среду сообщил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что о новом пакете помощи будет объявлено "в ближайшие дни или недели", и в него могут войти дополнительные пусковые установки РСЗО HIMARS.

Других подробностей представитель Белого дома не привел.

Напомним, последний пакет военной помощи США объемом 1,85 миллиарда долларов был объявлен 21 декабря - в день визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

В том пакете помощи впервые была предусмотрена передача системы противовоздушной обороны Patriot. Подробное содержание пакета читайте в новости.

Общая военная помощь США для Украины достигла 21,9 миллиарда долларов с начала работы администрации Байдена.

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Темы: США
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