Россияне за день более полусотни раз обстреляли Сумскую область

В течение дня российские войска 55 раз обстреляли территорию Сумской области.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В течение дня враг нанес 55 ударов по Краснопольской, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах".

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Детали: Живицкий рассказал, что российские войска обстреливали приграничье из минометов и артиллерии. В результате обстрелов повреждены электролинии.