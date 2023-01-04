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Россияне за день более полусотни раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Среда, 4 января 2023, 21:07
Россияне за день более полусотни раз обстреляли Сумскую область
Фото иллюстративное

В течение дня российские войска 55 раз обстреляли территорию Сумской области.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "В течение дня враг нанес 55 ударов по Краснопольской, Шалыгинской, Белопольской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской громадах".

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Детали: Живицкий рассказал, что российские войска обстреливали приграничье из минометов и артиллерии. В результате обстрелов повреждены электролинии.

Темы: РосcиявойнаСумы
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