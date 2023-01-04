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Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области, но успеха не имеют – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 4 января 2023, 22:21
Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области, но успеха не имеют – Зеленский
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области, но несмотря на это украинские защитники постоянно наносят врагу многочисленные потери. По словам президента, трагические новости с фронта возвращают россиян к реальности, поэтому придется обеспечить их ими максимально. 

Источник: видеообращение Зеленского 4 января 

Прямая речь: "На любую новую попытку агрессора дополнительно мобилизоваться и бросить против Украины что-то еще мы уже отвечаем и будем отвечать очень конкретно и действенно. Именно тем, что необходимо на поле боя и для защиты всей территории нашего государства.

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Каждый из наших партнеров будет обладать вполне конкретной информацией о потребностях нашей защиты".

Детали: Зеленский отметил работу украинских бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.

Прямая речь: "Каждый такой результат и каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе - это существенное ослабление государства-агрессора.

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Оккупанты уже полгода переносят дату, когда ожидают захвата всего Донбасса. Вот ожидали до Нового года - а наши защитники снова демонстрируют успехи.

Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области - они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами - это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину. Если только такие новости с фронта способны вернуть ощущение реальности всем в России, придется это обеспечить максимально".

Детали: Зеленский отметил, что российские террористы должны проиграть несмотря на все, что они пытаются сделать для своего усиления.

Также он назвал решение Франции предоставить Украине колесные танки собственного производства "сигналом перед новым "Рамштайном".

Темы: ЗеленскийРосcияДонецкая областьвойна
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