Оккупанты заявляют о взрывах и работе ПВО в Мелитополе
Четверг, 5 января 2023, 00:41
По словам коллаборанта Владимира Рогова, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, в Мелитополе и пригороде в среду вечером прогремел мощный взрыв и сработала российская ПВО.
Источник: Рогов в Телеграмм
Прямая речь: "Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв.
По предварительным данным, сработало ПВО.
Подробности позже".
Напомним: Оккупационные власти заявляли, что в захваченном Бердянске Запорожской области российские средства противовоздушной обороны 2 января уничтожили беспилотник.