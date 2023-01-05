Оккупанты заявляют о взрывах и работе ПВО в Мелитополе

По словам коллаборанта Владимира Рогова, который руководит оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области, в Мелитополе и пригороде в среду вечером прогремел мощный взрыв и сработала российская ПВО.

Источник: Рогов в Телеграмм

Прямая речь: "Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв.

По предварительным данным, сработало ПВО.

Подробности позже".

Напомним: Оккупационные власти заявляли, что в захваченном Бердянске Запорожской области российские средства противовоздушной обороны 2 января уничтожили беспилотник.