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Оккупанты в Крыму говорят, что их ПВО сбила дроны со взрывчаткой

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 января 2023, 04:54
Оккупанты в Крыму говорят, что их ПВО сбила дроны со взрывчаткой
Иллюстративное фото с Depositphotos

Пропагандистские каналы сообщают, что в поселке Нижнегорский были слышны взрывы, и якобы работала вражеская ПВО, которая сбила дроны со взрывчаткой.

Источник: "ЧП Крым"

Детали: Местные жители сообщили о взрывах в поселке Нижнегорский в Крыму.

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"Противовоздушный бой в Нижнегорском сняли очевидцы", - пишет "ЧП Крым".

В сообщении говорится, что якобы силы ПВО временно оккупированного Крыма "сбили начиненные взрывчаткой БПЛА, которые упали в поле".

При этом в сообщении Телеграм-канал цитирует пророссийского пропагандиста Александра Талипова: "Детонация после сбития, поражений нет".

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Темы: Крымоккупациявзрыв
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