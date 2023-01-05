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Украинские специалисты будут осваивать Patriot максимально быстро – Воздушные силы

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 января 2023, 08:59
Юрий Игнат. фото Воздушных сил

Обучение украинских специалистов работе с ракетными системами Patriot будет осуществляться в максимально сжатые сроки.

Источник: спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 5 января

Прямая речь: "Обучение наших специалистов проходит тоже в максимально сжатые сроки.

Если технически возможно будет их (системы Patriot - ред.) привезти в Украину и поставить на боевое дежурство, ввести в состав Воздушных сил, то специалисты к тому времени, понятно, что будут уже тоже подготовлены. Это показывает практика тех же Iris-T и NASAMS, когда специалистам понадобилось несколько недель для подготовки. Возможно, обучение на Patriot займет немного больше времени".

Детали: Игнат выразил надежду, что процесс обновления украинской системы ПВО будет продолжаться.

Следующий шаг - многоцелевой самолет, без которого будет очень трудно противостоять нынешним вызовам, отметил спикер Воздушных сил.

По словам полковника, передача Украине истребителей типа F-16 станет огромным шагом на пути к победе Украины.

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Что предшествовало: 4 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что американская система Patriot будет развернута в Украине в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем, по словам министра уже начата.

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