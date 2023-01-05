Британская разведка: Переброска дальней авиации РФ восточнее усложнит обслуживание самолетов

Британская разведка считает, что эксплуатация стратегической авиации РФ с более отдаленных от Украины аэродромов из-за угрозы ударов усложнит техническое обслуживание устаревших самолетов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Британская разведка напоминает о сообщении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова от 27 декабря 2022 года, что Россия перебросила на дальний восток страны тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации.

5 и 26 декабря 2022 года были нанесены удары по авиабазе дальней авиации в Энгельсе и повреждены несколько самолетов. Россия отреагировала на эти инциденты общим рассредоточением самолетов дальней авиации, особенно на аэродромы, удаленные от Украины.

Как отмечается, самолеты дальней авиации все еще могут запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку это оружие имеет дальность действия 5000 км, в дополнение к дальности полета бомбардировщиков.

"Однако, эксплуатация из мест рассредоточения добавит дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощит ограниченный налет этих устаревших самолетов" - говорится в обзоре.

Как сообщалось, британская разведка считает, что инциденты на российских аэропортах в глубине территории РФ свидетельствуют о трудностях у России с тем, чтобы закрывать все потребности имеющимися средствами противовоздушной обороны.