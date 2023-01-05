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"Вагнеровцы" нанимают политических заключенных из Чечни – ГУР

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 января 2023, 08:36
Вагнеровцы нанимают политических заключенных из Чечни – ГУР
изображение ГУР

По данным украинской разведки, российская частная военная компания "Вагнер" начала рекрутировать заключенных из исправительных учреждений чеченской республики РФ.

Источник: ГУР МОУ

Детали: Большинство заключенных были осуждены по политическим мотивам.

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Известно, что в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика РФ), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики РФ), продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК Вагнера.

Явление начинает приобретать массовый характер, отмечают в ГУР. Так, из обеих колоний было "мобилизовано" более 50 заключенных, большинство из которых были осуждены по сфабрикованным делам.

С сотрудниками колоний сейчас проводится работа по предотвращению утечки информации, указывают также в разведке.

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Темы: разведкаВагнервойна
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