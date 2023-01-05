Наводил ракеты на стратегические предприятия Украины: СБУ задержала агента РФ-сторонника КПУ
Контрразведка Службы безопасности разоблачила во Львовской области еще одного агента российской ФСБ.
Источник: пресс-служба СБУ, Львовская областная прокуратура
Детали: Пособником врага оказался 34-летний житель Запорожья, инженер одного из госпредприятий на востоке Украины.
В СБУ отмечают, что в начале полномасштабного вторжения мужчину завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Сначала, по заданию врага, предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах нашего государства.
Кроме этого, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений об украинской РЛС, сообщают в спецслужбе.
Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для выявления объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг осуществлял ракетные удары.
На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.
Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры.
Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.
Разведывательная информация была нужна врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона, отмечают в СБУ.
Контрразведчики задержали мужчину на попытке передачи агрессору закрытых сведений.
Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии. Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.
Следственные действия продолжаются.