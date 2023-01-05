Наводил ракеты на стратегические предприятия Украины: СБУ задержала агента РФ-сторонника КПУ

Контрразведка Службы безопасности разоблачила во Львовской области еще одного агента российской ФСБ.

Источник: пресс-служба СБУ, Львовская областная прокуратура

Детали: Пособником врага оказался 34-летний житель Запорожья, инженер одного из госпредприятий на востоке Украины.

В СБУ отмечают, что в начале полномасштабного вторжения мужчину завербовала российская спецслужба для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Сначала, по заданию врага, предатель собирал информацию о размещении стратегических объектов в юго-восточных регионах нашего государства.

Кроме этого, он предлагал представителям страны-агрессора свою помощь в разработке новейшей радиолокационной установки на основе сведений об украинской РЛС, сообщают в спецслужбе.

Также, прикрываясь "командировкой", агент ездил в Киев и Запорожье для выявления объектов энергетики и железнодорожной инфраструктуры, по которым враг осуществлял ракетные удары.

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На месте должен был осмотреть их техническое состояние, уровень возможных повреждений и подготовить соответствующий "отчет" для ФСБ.

Следующая его "поездка" была во Львовскую область, где он пытался установить местонахождение объектов критической инфраструктуры.

Полученную информацию должен был переправить врагу в виде электронных координат и фотоматериалов с привязкой к местности.

Разведывательная информация была нужна врагу для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по территории региона, отмечают в СБУ.

Контрразведчики задержали мужчину на попытке передачи агрессору закрытых сведений.

Во время обыска у задержанного обнаружили мобильный телефон с доказательствами переписки с врагом и символику коммунистического тоталитарного режима.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене и оправдании вооруженной агрессии. Суд арестовал подозреваемого без права внесения залога.

Следственные действия продолжаются.