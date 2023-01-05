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На северной окраине Киева 5 января будут раздаваться взрывы

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 января 2023, 10:43
фото из Telegram КГВА

В Вышгородском районе Киевщины в четверг 5 января будут проводиться учения для саперов.

Источник: Киевская городская военная администрация

Детали: Отмечается, что бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Поэтому в некоторых общинах будут звучать звуки взрывов.

Дословно: "Призываем жителей сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги направляться в укрытие".

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Темы: КиевКиевская область
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