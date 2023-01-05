На северной окраине Киева 5 января будут раздаваться взрывы
Четверг, 5 января 2023, 10:43
В Вышгородском районе Киевщины в четверг 5 января будут проводиться учения для саперов.
Источник: Киевская городская военная администрация
Детали: Отмечается, что бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.
Поэтому в некоторых общинах будут звучать звуки взрывов.
Дословно: "Призываем жителей сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги направляться в укрытие".
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