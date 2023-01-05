На северной окраине Киева 5 января будут раздаваться взрывы

В Вышгородском районе Киевщины в четверг 5 января будут проводиться учения для саперов.

Источник: Киевская городская военная администрация

Детали: Отмечается, что бойцы будут отрабатывать навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Поэтому в некоторых общинах будут звучать звуки взрывов.

Дословно: "Призываем жителей сохранять спокойствие. В случае воздушной тревоги направляться в укрытие".