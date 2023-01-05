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Пограничники "проучили россиян" возле Бахмута: снайперы попали с 1,5 км

Евгений КизиловЧетверг, 5 января 2023, 13:00
иллюстративное фото, Getty Images

Снайперы украинских пограничников с расстояния 1500 метров ликвидировали трех российских военных на Бахмутском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Детали: 4 января на Бахмутском направлении россияне пытались штурмовать позиции Сил обороны. Однако пограничники не позволили им это сделать. Пули их снайперов унесли жизни трех оккупантов.

По другим захватчикам отработали минометные расчеты охранников границы.

Информация о потерях врага уточняется.

Темы: БахмутПограничная службавойна
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