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Пограничники "проучили россиян" возле Бахмута: снайперы попали с 1,5 км

Евгений КизиловЧетверг, 5 января 2023, 12:00
Пограничники проучили россиян возле Бахмута: снайперы попали с 1,5 км
иллюстративное фото, Getty Images

Снайперы украинских пограничников с расстояния 1500 метров ликвидировали трех российских военных на Бахмутском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Детали: 4 января на Бахмутском направлении россияне пытались штурмовать позиции Сил обороны. Однако пограничники не позволили им это сделать. Пули их снайперов унесли жизни трех оккупантов.

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По другим захватчикам отработали минометные расчеты охранников границы.

Информация о потерях врага уточняется.

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Темы: БахмутПограничная службавойна
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