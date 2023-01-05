Пограничники "проучили россиян" возле Бахмута: снайперы попали с 1,5 км

Снайперы украинских пограничников с расстояния 1500 метров ликвидировали трех российских военных на Бахмутском направлении.

Источник: Государственная пограничная служба в Telegram

Детали: 4 января на Бахмутском направлении россияне пытались штурмовать позиции Сил обороны. Однако пограничники не позволили им это сделать. Пули их снайперов унесли жизни трех оккупантов.

Реклама:

По другим захватчикам отработали минометные расчеты охранников границы.

Информация о потерях врага уточняется.