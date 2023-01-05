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Генсек НАТО предостерегает от недооценки России

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 12:23
Генсек НАТО предостерегает от недооценки России
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что было бы опасно недооценивать амбиции России и президента Владимира Путина на фоне войны в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Они продемонстрировали большую готовность терпеть потери и страдания", - сказал Столтенберг на бизнес-конференции в Норвегии.

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"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию" - заявил он.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины, и также призывает не недооценивать влияние проведенной в РФ мобилизации.

"Украинские силы продвигались в течение нескольких месяцев, но мы также знаем, что Россия мобилизовала гораздо больше сил (чем задействовала на поле боя), многие из них сейчас проходят обучение", - заявил генсек.

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О том, чего ждать в 2023 году в отношениях Украины и НАТО, а также западным миром, смотрите в объяснении "Европейской правды".

Темы: НАТОРосcиявойна
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