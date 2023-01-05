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В правительстве Германии после решения Парижа о танках пообещали новые поставки оружия Украине

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 14:19

После того, как Франция пообещала предоставить Украине колесные танки, Германия также заявила о перспективе дальнейших поставок вооружений Киеву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RND.

"Мы не прекратим поставки оружия в Украину", - заявил вице-канцлер Роберт Хабек в четверг на экономической конференции в Осло.

Комментируя решение Франции и соображения правительства США по поставкам бронетранспортеров, министр экономики добавил: "Мы всегда будем адаптировать наши поставки к требованиям поля боя".

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским накануне вечером сообщил, что Париж поставит Киеву колесные танки французского производства. Речь идет о танках AMX-10 RC.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в разговоре с Макроном речь шла о поставках легких танков, а также бронемашин Bastion.

Колесный танк в основном используется для разведки, но имеет пушку, которая почти достигает калибра основного боевого танка Бундесвера Leopard 2.

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После решения Франции о поставках Украине колесных танков и бронемашин Свободная демократическая партия Германии призвала канцлера Олафа Шольца изменить курс, заявив, что с решением Парижа перестал действовать немецкий аргумент о невозможности самостоятельных шагов в вопросе поставок танков.

Темы: Германияоружие
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