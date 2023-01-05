Минобороны Беларуси заявило, что войска РФ продолжат прибывать в страну
В Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России, сообщили в Минобороны страны.
Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси
Детали: Утверждается, что наращивание группировки войск России и Беларуси происходит "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства".
С прибывающими подразделениями РФ на белорусских полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.
Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического учения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.
Белорусские военные утверждают, что создание российско-белорусской группировки войск на территории страны якобы связано с обстановкой, складывающейся вблизи границ.
Что предшествовало:
- 27 декабря 2022 года сообщалось, что пограничники пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас вторгнуться с территории РБ.
- 28 декабря стало известно, что Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек и что этого количества для наступления на Украину недостаточно.
- 2 января учения вооруженных сил России и Беларуси продлили как минимум до 8 января.