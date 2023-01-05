Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны Беларуси заявило, что войска РФ продолжат прибывать в страну

Станислав ПогориловЧетверг, 5 января 2023, 15:39
Фото: Минобороны Беларуси

В Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил России, сообщили в Минобороны страны.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Детали: Утверждается, что наращивание группировки войск России и Беларуси происходит "в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства".

С прибывающими подразделениями РФ на белорусских полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.

Кроме того, планируется проведение совместного летно-тактического учения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений обеих стран.

Белорусские военные утверждают, что создание российско-белорусской группировки войск на территории страны якобы связано с обстановкой, складывающейся вблизи границ.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 27 декабря 2022 года сообщалось, что пограничники пока не фиксируют создания в Беларуси наступательной группировки, которая была бы готова по состоянию на сейчас вторгнуться с территории РБ.
  • 28 декабря стало известно, что Россия собрала в Беларуси группировку войск количеством 10 200 человек и что этого количества для наступления на Украину недостаточно.
  • 2 января учения вооруженных сил России и Беларуси продлили как минимум до 8 января.

Темы: БеларусьУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ткаченко раскрыл детали получения разрешения ПЦУ на рождественскую службу в Лавре

Минобороны РФ заверяет, что прекратило огонь

документ, дополнено Служба Епифания в Лавре будет – заповедник заключил договор с ПЦУ

фотоЛукашенко наведался к войскам РФ в Беларуси: "Общее дело делаем"

видео УПЦ МП заявила, что Епифаний не имеет разрешения на службу в Лавре, и показала видео

Кулеба: Время табу относительно оружия прошло, хороших новостей будет еще больше

Все новости...
Беларусь
Два часа по всей Украине звучала воздушная тревога
В Беларусь из России прилетел самолет, который помогает наводить на цели – Гаюн
Учения российских и беларусских войск в очередной раз продолжили
Последние новости
15:31
Франциск поздравил с Рождеством православных: призвал к конкретным шагам ради мира в Украине
15:09
Абрамович за три недели до войны переписал на своих детей миллиардные трасты – СМИ
15:05
фотоВ Днепре снесли памятник Ломоносову
14:58
фотоСБУ идентифицировала российских ОМОНовцев, которые пытали украинцев в Запорожье
14:55
Приватбанк запускает льготные кредиты для бизнеса на покупку генераторов и старлинков
14:49
обновлено от 12:49Воздушная тревога по всей Украине длилась почти 2 часа, в небе были российские истребители
14:40
Новогодние поздравления: подборка традиционных поздравлений с новогодними праздниками и Рождеством
14:27
инфографика Украинцы не верят, что между политическим и военным руководством есть конфликт – КМИС
14:25
На Закарпатье пограничники спасли уклониста, который пытался переплыть Тису
14:19
Жеваго до сих пор под стражей - источник
Все новости...