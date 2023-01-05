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В Латвии задержали российского пропагандиста по подозрению в нарушении санкций ЕС

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 16:36

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) задержала бывшего шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема в связи с подозрением в предоставлении экономических ресурсов кремлевскому пропагандистскому ресурсу, на который распространяются санкции Европейского Союза.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Касема, который имеет гражданство Латвии, задержали 3 января. Задержание произошло в рамках уголовного дела, возбужденного VDD из-за возможного нарушения санкций ЕС.

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В 2013 году Касем баллотировался на выборах в Саласпилский уездный совет от партии "Saskaņa", но впоследствии был исключен из партии из-за того, что видео с его протестом против результатов выборов в органы местного самоуправления привлекло широкое внимание в социальных сетях и других интернет-порталах.

В 2018 году Касем баллотировался на выборах в Сейм от партийного объединения "За альтернативу". Он числился как журналист кремлевского пропагандистского СМИ "Россия сегодня".

Позже Касем стал редактором "Sputnik Lietuva", но в 2019 году Литва объявила его "персоной нон-грата" и запретила въезд в страну на пять лет.

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В последние годы Касем регулярно находился в России, где участвовал в различных российских пропагандистских программах, в том числе и после российского вторжения в Украину. В конце 2022 года Касем приехал в Латвию, где встретил 2023 год.

Касему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат Касема сообщила, что она еще не получила материалы дела, но после этого примет решение об обжаловании решения об аресте.

Напомним, в начале марта 2022 года по решению Совета ЕС, в Евросоюзе безотлагательно запретили работу российских пропагандистских телеканалов RT/Russia Today и Sputnik. Аналогичное решение также приняли в частности Канада и Черногория.

В то же время, недавно стало известно, что RT начинает вещание в Сербии. В МИД Украины призвали не выдавать разрешение на его работу. 

Темы: ЛатвияпропагандаРосcия
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