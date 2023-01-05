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Германия может предоставить БМП Marder Украине после решения Франции о танках - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 17:25

Германия выведет военную поддержку Украины на новый уровень и может начать поставки Украине боевых машин пехоты "Marder".

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, в немецких правительственных кругах говорят о "качественном шаге" в военной поддержке Украины. Речь может идти о поставках боевых машин пехоты Marder, которые могут поступить со складов Бундесвера, но более вероятно - из промышленных запасов.

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Украинское правительство давно просит об этих БМП. Как сообщается, решение было принято в тесной координации с Францией и США. До сих пор непонятно, сколько единиц будет поставлено и когда.

В среду президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину. Президент США Джо Байден, со своей стороны, заявил, что рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley.

Правительства США и Германии могут объявить о своей части сделки на этой неделе. Три страны обсуждали этот вопрос в течение нескольких недель.

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Очевидно, что Запад хочет таким образом укрепить Украину перед тем, как Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, вероятно, весной.

Напомним, после решения Франции о поставках Украине колесных танков и бронемашин Свободная демократическая партия Германии призвала канцлера Олафа Шольца изменить курс, заявив, что с решением Парижа перестал действовать немецкий аргумент о невозможности самостоятельных шагов в вопросе поставок танков.

Темы: ГерманияВооруженные силы
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