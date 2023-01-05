Украинские бойцы в четверг сбили самолет и вертолет оккупантов

Украинские бойцы в четверг сбили российские самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Источник: сообщение Генштаба

Дословно: "В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8".

Детали: В Генштабе также сообщили, что украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Предыстория:

В среду подразделения украинских зенитчиков Воздушных сих уничтожили вражеский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и российский беспилотник "Орлан-10".