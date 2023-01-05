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Минобороны Германии обсуждает поставку Украине от 20 до 40 БМП Marder - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 18:27

В Министерстве обороны Германии обсуждают возможный объем поставок боевых машин пехоты Marder Украине, цифры колеблются от 20 до 40 единиц.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, поставка бронетехники может произойти быстро, поскольку у производителя есть эти старые модели на складах и они уже отремонтированы.

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Также могут быть модели со складов Бундесвера, которые могут быть заменены в ближайшие месяцы новыми или отремонтированными БМП от промышленности.

Бундесвер мог бы обеспечить необходимую подготовку украинских экипажей по аналогии с артиллерией или системами ПВО, которые уже были поставлены. Соответствующие планы в армии уже есть, но не хватает политического решения. В любом случае, обучение может быть активизировано в любой момент, считают в Берлине.

Ранее другое немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что Германия выведет военную поддержку Украины на новый уровень и может начать поставки Украине боевых машин пехоты "Marder".

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Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину. Президент США Джо Байден, со своей стороны, заявил, что рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley.

Темы: Германияоружие
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