Донецкий гауляйтер Пушилин отрицает "перемирие" от Путина

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что о перемирии "не может идти речи".

Источник: сообщение Пушилина

Прямая речь: "Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.

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Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому. Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны".

Детали: Пушилин заявил, что боевики и военные РФ будут "отвечать на провокации противника".

Что этому предшествовало:

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