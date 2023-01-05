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Донецкий гауляйтер Пушилин отрицает "перемирие" от Путина

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 19:50
Донецкий гауляйтер Пушилин отрицает перемирие от Путина
Фото: российская РБК

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что о перемирии "не может идти речи".

Источник: сообщение Пушилина

Прямая речь: "Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к  православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.

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Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому. Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны". 

Детали: Пушилин заявил, что боевики и военные РФ будут "отвечать на провокации противника".

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией относительно так называемого рождественского прекращения огня.

Темы: ПутинДонбассвойна
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