Донецкий гауляйтер Пушилин отрицает "перемирие" от Путина

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что о перемирии "не может идти речи".

Источник: сообщение Пушилина

Прямая речь: "Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова.

Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными. Поэтому. Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны".

Детали: Пушилин заявил, что боевики и военные РФ будут "отвечать на провокации противника".

Что этому предшествовало:

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией относительно так называемого рождественского прекращения огня.