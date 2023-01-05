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Байден после разговора с Шольцем: США предоставят Украине БМП Bradley, Германия - Marder

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 21:43

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты "Bradley", а Германия планирует передать бронемашины "Marder".

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, обе страны планируют провести обучение украинских военных на соответствующих системах.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении.

"Они подтвердили свою поддержку суверенитета и независимости Украины. Они подтвердили свою непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом российской агрессии", - заявили в Белом доме.

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу США представят новый пакет помощи по безопасности для Украины, который будет включать около 50 боевых машин Bradley, а его стоимость составит примерно 2,8 млрд. долларов.

Также сообщалось, что в Министерстве обороны Германии обсуждают возможный объем поставок боевых машин пехоты Marder Украине, цифры колеблются от 20 до 40 единиц.

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Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину.

Напомним, Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

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Темы: БайденСШАГерманияоружие
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