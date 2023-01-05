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Байден после разговора с Шольцем: США предоставят Украине БМП Bradley, Германия - Marder

"Европейская правда"Четверг, 5 января 2023, 20:43

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты "Bradley", а Германия планирует передать бронемашины "Marder".

Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, пишет "Европейская правда".

Согласно заявлению, обе страны планируют провести обучение украинских военных на соответствующих системах.

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"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется", - говорится в заявлении.

"Они подтвердили свою поддержку суверенитета и независимости Украины. Они подтвердили свою непоколебимую солидарность с Украиной и украинским народом перед лицом российской агрессии", - заявили в Белом доме.

Ранее СМИ сообщили, что в пятницу США представят новый пакет помощи по безопасности для Украины, который будет включать около 50 боевых машин Bradley, а его стоимость составит примерно 2,8 млрд. долларов.

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Также сообщалось, что в Министерстве обороны Германии обсуждают возможный объем поставок боевых машин пехоты Marder Украине, цифры колеблются от 20 до 40 единиц.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину.

Напомним, Германия вслед за Соединенными Штатами поставит Украине дополнительную батарею системы противоракетной обороны Patriot.

Темы: БайденСШАГерманияоружие
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