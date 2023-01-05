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В январе и в начале февраля мы должны подготовиться к новым мобилизованным из РФ - Зеленский

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 22:36
Фото: ОП

Украина должна использовать ближайшие два месяца, чтобы подготовиться к усилению России новыми мобилизованными.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского 

Прямая речь: "Сегодня же (5 января - ред.) провел и заседание Ставки - посвященное прежде всего потребностям Вооруженных Сил Украины и всех наших Сил обороны и безопасности. Мы понимаем, что должны использовать ближайшее время - январь и начало февраля, чтобы быть готовыми к любым попыткам террористов ввести в действие новые мобилизационные ресурсы России".

Детали: Также Зеленский заявил, что России "не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и всей Европы".

Прямая речь: "Мир будет знать во всех деталях - как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим".

Предыстория:

  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

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Темы: ЗеленскийРосcиямобилизация
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