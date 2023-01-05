Пентагон: Украинцы, возможно, будут тренироваться с "Patriot" в США
Четверг, 5 января 2023, 23:48
Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot в США.
Источник: СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Пата Райдера на брифинге
Детали: По его словам, украинских военных могут обучать в США, в частности работе с системой Patriot.
Прямая речь: "Я думаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такую подготовку, которая позволит Украине поддерживать эти системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории".
Что этому предшествовало:
- Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в США.