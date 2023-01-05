Пентагон: Украинцы, возможно, будут тренироваться с "Patriot" в США

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot в США.

Источник: СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Пата Райдера на брифинге

Детали: По его словам, украинских военных могут обучать в США, в частности работе с системой Patriot.

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Прямая речь: "Я думаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такую подготовку, которая позволит Украине поддерживать эти системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории".

Что этому предшествовало:

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в США.