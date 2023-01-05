Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Украинцы, возможно, будут тренироваться с "Patriot" в США

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 5 января 2023, 22:48
Пентагон: Украинцы, возможно, будут тренироваться с Patriot в США
РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС "ТРИОТ", AFP VIA GETTY IMAGES

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot в США.

Источник: СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Пата Райдера на брифинге 

Детали: По его словам, украинских военных могут обучать в США, в частности работе с системой Patriot. 

Реклама:

Прямая речь: "Я думаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такую подготовку, которая позволит Украине поддерживать эти системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории".

Что этому предшествовало: 

  • Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны Patriot на военной базе в США.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
СМИ: Уоллес спровоцировал дипломатический скандал с США из-за вертолетов
Коломойский фигурирует в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра – Лещенко
ТикТок-блогерша и ее мать получили пожизненное за убийство двух мужчин
Последние новости
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
Все новости...
Реклама: