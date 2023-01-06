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Лукашенко подписал закон о лишении гражданства за "экстремизм"

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 00:25
Фото: Белсат

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 5 января подписал закон о лишении гражданства за "экстремистскую деятельность" и белорусов, живущих за пределами своей страны.

Источник: официальный сайт президента РБ, Радио Свобода

Дословно: "Подписанный Президентом Закон направлен на совершенствование законодательства о гражданстве в целях обеспечения национальной безопасности".

Детали: Согласно новому закону, который вступит в силу летом 2023 года, гражданства можно будет лишать белорусов, которые живут за пределами страны и осуждены за экстремизм или "нанесение тяжкого вреда" интересам государства.

Под определение могут попасть лидеры оппозиции, которые находятся в изгнании после президентских выборов 2020 года.

Белорусского гражданства, согласно формулировке закона, можно будет лишать даже тех лиц, которые не имеют другого паспорта. Беларусь - одно из нескольких европейских государств, которое не подписало Конвенцию ООН о сокращении безгражданства.

Новый закон, кроме того, обязывает белорусских граждан сообщать властям о приобретении гражданства или вида на жительство в другом государстве. Под требование подпадают и документы, дающие право на получение вида на жительство, например, карта поляка.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: Лукашенко разрешил лишать за "экстремизм" белорусского гражданства лиц, что получили его путем натурализации.

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Темы: БеларусьЛукашенкогражданство
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