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СМИ нашли вероятное место тренировки российских операторов боевых БПЛА

"Украинская правда"Четверг, 5 января 2023, 23:59
СМИ нашли вероятное место тренировки российских операторов боевых БПЛА
фото: Радио Свобода

Проект Радио Свобода Донбасс.Реалии нашел возможное место расположения российского полигона для тренировки операторов дронов Shahed.

Источник: Радио Свобода

Детали: Он расположен примерно в 8 километрах к юго-востоку от Государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ в городе Коломна Московской области.

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Ранее украинские расследователи установили, что Россия отправляла своих операторов БПЛА на учения в Иран под видом участия в соревнованиях: речь идет о 4-х российских военных, которые в августе участвовали в соревнованиях операторов БПЛА "Соколиная охота" в Иране.

Сразу после этого начались атаки иранских дронов-камикадзе на украинские города. Все установленные в расследовании военные служат в 924-м Государственном центре беспилотной авиации России.

Этот центр является единственным в структуре Минобороны РФ, который готовит операторов дронов, и базируется в городе Коломна (военная часть 20924 на улице Артиллерийской). Однако полеты осуществляют в другом месте.

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Донбасс Реалии установили его по снимкам предыдущих аналогичных соревнований, которые проходили в России.

Международные армейские игры "Соколиная охота" в 2019 и 2021 годах проходили на полигоне Центра в Коломне. В 2019-м российское Минобороны активно публиковало фото с соревнований.

 
Военные соревнования операторов БПЛА 2019 года

Российские военные стоят на фоне этого сооружения:

 

Рядом с установленной площадкой есть большой полигон, который ранее принадлежал Коломенскому высшему артиллерийскому училищу. Вероятно, этот полигон также используется для полетов БПЛА.

 
Красным обозначено место, где проводилась "Соколиная охота", а слева от него расположен полигон

На других фото с соревнований того года, которые публиковало МО РФ, видно уже более открытую местность:

 
фото Минобороны России из Коломны

Поскольку инструкторы именно этого центра проходили обучение в Иране, можно предположить, что на Shahed также обучают именно здесь.

Расстояние от полигона до Москвы составляет около 100 км. До границы Украины - около 600 км.

Темы: РосcияШахедИран
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