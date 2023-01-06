Россияне вывозят из Мариуполя стройматериалы разрушенных домов – ЦНС
Пятница, 6 января 2023, 03:50
С оккупированных территорий Украины россияне вывозят, кроме зерна, лом металлов из уничтоженных городов и стройматериалы разрушенных домов.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "Одним из "любимых" маршрутов является Мариуполь - Таганрог".
Детали: Центр отмечает, что по этому маршруту враг вывозит награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в частности из Мариуполя.
Также зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно тех, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе.
Напомним: С помощью подставной компании и сокрытия геолокации судов Россия смогла похитить из Украины зерно на общую сумму не менее 530 миллионов долларов, что можно классифицировать как военное преступление.