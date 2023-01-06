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Россияне вывозят из Мариуполя стройматериалы разрушенных домов – ЦНС

Ольга ГлущенкоПятница, 6 января 2023, 02:50
Россияне вывозят из Мариуполя стройматериалы разрушенных домов – ЦНС
Мариуполь в апреле 2022 года. Фото: getty images

С оккупированных территорий Украины россияне вывозят, кроме зерна, лом металлов из уничтоженных городов и стройматериалы разрушенных домов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Одним из "любимых" маршрутов является Мариуполь - Таганрог".

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Детали: Центр отмечает, что по этому маршруту враг вывозит награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в частности из Мариуполя.

Также зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно тех, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе.

Напомним: С помощью подставной компании и сокрытия геолокации судов Россия смогла похитить из Украины зерно на общую сумму не менее 530 миллионов долларов, что можно классифицировать как военное преступление.

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Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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