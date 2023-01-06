В Каховке оккупанты пытаются запретить обращение гривны – штаб

В Каховке Херсонской области россияне совершают рейды и угрожают, чтобы запретить украинскую гривну.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В населенном пункте Каховка Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить обращение украинской гривны".

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Детали: Захватчики, по данным штаба, осуществляют рейды по торговым точкам и угрожают изъятием не только наличности, но и товара в случае обнаружения украинских денег.

Кроме того, по имеющейся информации, с 1 января, в городе Донецк, сотрудники так называемых военных комиссариатов начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на воинский учет.