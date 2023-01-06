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Оккупанты усилили проверки в Старобельске из-за удачных ударов ВСУ – ОВА

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 08:42
Российский военный военный. Скриншот из видео Минобороны РФ

Российские захватчики усилили проверки местного населения в Старобельске Луганской области – оккупанты подозревают, что люди помогают ВСУ.

Источник: Луганская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Проверки, которые были в Половинкино и Титаровке, достигли Старобельска. В связи с высокой эффективностью средств огневого поражения Сил обороны, оккупанты усилили в городе административный и контрразведывательный режимы".

Детали: В частности, тщательно россияне проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяют лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи.

Также продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных территориях области. Банковские учреждения, которые там работают, требуют для оформления платежных карт исключительно паспорта РФ. 

В то же время, по данным ОВА, подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Площанки.

На Купянском направлении россияне обстреливали районы Куземовки, Новоселовского и Стельмаховки, а на Лиманском направлении – Макеевку, Площанку, Кузьмино и Диброву.

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Авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также в течение суток защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

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Темы: Луганская областьоккупациявойна
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