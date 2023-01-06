СМИ подсчитали количество убитых мобилизованных россиян, без погибших в Макеевке

По состоянию на 6 января в Украине погибли 539 мобилизованных россиян, не считая тех, кто был убит в Макеевке, узнали волонтеры вместе со СМИ.

Источник: совместный подсчет убитых военных РФ российской службой "Би-би-си", изданием "Медиазона" и командой волонтеров

Дословно: "На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, в результате несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем".

Реклама:

Детали: Сообщается, что количество россиян, которые умирают на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.

Однако реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине, начиная с октября, не указывается их статус.

Как рассказывают сами мобилизованные, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: