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СМИ подсчитали количество убитых мобилизованных россиян, без погибших в Макеевке

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 08:30
СМИ подсчитали количество убитых мобилизованных россиян, без погибших в Макеевке
ФОТО: ТАСС

По состоянию на 6 января в Украине погибли 539 мобилизованных россиян, не считая тех, кто был убит в Макеевке, узнали волонтеры вместе со СМИ.

Источник: совместный подсчет убитых военных РФ российской службой "Би-би-си", изданием "Медиазона" и командой волонтеров

Дословно: "На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории России - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, в результате несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем".

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Детали: Сообщается, что количество россиян, которые умирают на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки мобилизованных на территории России.

Однако реальные потери среди мобилизованных могут быть гораздо выше, поскольку во многих сообщениях о солдатах, погибших в Украине, начиная с октября, не указывается их статус.

Как рассказывают сами мобилизованные, их подразделения продолжают нести существенные потери по ряду причин. Среди них: интенсивные и точные артиллерийские обстрелы со стороны Украины, плохая координация действий различных отрядов российских военных, проблемы со связью и картами, а также недостаточная подготовка.

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Что предшествовало: 

  • Во время "первой волны" мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ, по словам президента РФ Владимира Путина, прибыло не менее 300 тысяч человек, а в Украине якобы находится 150 тысяч мобилизованных.
  • В конце октября Путин заявил, что "частичная мобилизация" закончена. Однако, по данным Генштаба ВСУ, Россия продолжает мобилизацию в скрытом режиме, несмотря на официальные заявления о ее завершении.
  • Украинская разведка сообщила, что дальнейшая мобилизация будет продолжаться в "классическом варианте времен Второй мировой войны".

Темы: войнаРосcияУкраина
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