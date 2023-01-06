Возросло количество жертв предновогоднего удара россиян по Киеву
Пятница, 6 января 2023, 10:08
Количество жертв российского массированного удара перед Новым годом возросло до 3 – в больнице Киева умерла еще одна пострадавшая от обстрела.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь Кличко: "Умерла еще одна пострадавшая во время ракетного обстрела столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии".
Реклама:
Детали: Мэр отметил, что это – третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года.
Предыстория:
- В Киеве утром 29 декабря во время воздушной тревоги раздались взрывы, сработали силы ПВО, обломки ракеты повредили частный дом на Осокорках. Сообщалось о 3 пострадавших, среди которых 14-летняя девочка.
- 31 декабря россияне совершили очередной массированный ракетный обстрел Украины. В Киеве один человек погиб, 22 пострадали.
ВИДЕО ДНЯ