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Возросло количество жертв предновогоднего удара россиян по Киеву

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 10:08
Возросло количество жертв предновогоднего удара россиян по Киеву
Последствия российского удара по Киеву 29 декабря. Фото из Telegram Кирилла Тимошенко

Количество жертв российского массированного удара перед Новым годом возросло до 3 – в больнице Киева умерла еще одна пострадавшая от обстрела.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Умерла еще одна пострадавшая во время ракетного обстрела столицы 29 декабря 2022 года. 40-летняя женщина находилась в больнице в тяжелом состоянии".

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Детали: Мэр отметил, что это – третья жертва варварской атаки россиян накануне Нового года.

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Темы: Киеввойнажертвы
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