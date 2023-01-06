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Ткаченко раскрыл детали получения разрешения ПЦУ на рождественскую службу в Лавре

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 12:40
Ткаченко раскрыл детали получения разрешения ПЦУ на рождественскую службу в Лавре
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, ФОТО МИНКУЛЬТУРЫ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о законности получения Православной церковью Украины разрешения на рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре и раскрыл детали получения разрешения.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: По его словам, еще 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему передачи Успенского собора и Трапезной церкви в государственное учреждение. Во время заседания членом комиссии от монастыря А. Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Александру Руднику о наличии запросов от ПЦУ и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе.

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Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 того дня запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало.

Но уже во второй половине дня поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года.

"Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - пояснил Ткаченко.

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Предыстория:

  • 4 января сообщалось, что Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
  • 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.
  • В ответ УПЦ Московского патриархата заявила, что во время действия военного положения договоры аренды храмов на территории Лавры продолжаются автоматически до конца войны, и пригрозила уголовной ответственностью за допуск предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания на территорию святыни.
  • Впоследствии стало известно, что рождественская служба предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры все же состоится - Минкульт дал разрешение, а заповедник заключил соответствующее соглашение.

Темы: религияПравославная Церковь УкраиныУПЦ МПТкаченко
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