Ткаченко раскрыл детали получения разрешения ПЦУ на рождественскую службу в Лавре

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о законности получения Православной церковью Украины разрешения на рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре и раскрыл детали получения разрешения.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: По его словам, еще 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему передачи Успенского собора и Трапезной церкви в государственное учреждение. Во время заседания членом комиссии от монастыря А. Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Александру Руднику о наличии запросов от ПЦУ и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе.

Реклама:

Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 того дня запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало.

Но уже во второй половине дня поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года.

"Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - пояснил Ткаченко.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: