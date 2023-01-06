Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ткаченко раскрыл детали получения разрешения ПЦУ на рождественскую службу в Лавре

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 13:40
АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО, ФОТО МИНКУЛЬТУРЫ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил о законности получения Православной церковью Украины разрешения на рождественскую службу в Киево-Печерской Лавре и раскрыл детали получения разрешения.

Источник: Ткаченко в Telegram

Детали: По его словам, еще 5 января состоялось заключительное заседание комиссии по приему передачи Успенского собора и Трапезной церкви в государственное учреждение. Во время заседания членом комиссии от монастыря А. Кононец был задан вопрос и.о. генерального директора заповедника Александру Руднику о наличии запросов от ПЦУ и разрешения на проведение богослужений в Успенском соборе.

Рудник ответил, что по состоянию на 11:41 того дня запросов и распоряжений о проведении богослужений ПЦУ не поступало.

Но уже во второй половине дня поступило обращение от управления Киевской митрополии ПЦУ о проведении богослужений в Успенском соборе 7 января 2023 года.

"Рассмотрев обращение и учитывая разрешение МКИП, заповедником было предоставлено разрешение на проведение богослужений 7 января 2023 года в Успенском соборе и заключено соответствующее соглашение", - пояснил Ткаченко.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 4 января сообщалось, что Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.
  • 5 января министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, а наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.
  • В ответ УПЦ Московского патриархата заявила, что во время действия военного положения договоры аренды храмов на территории Лавры продолжаются автоматически до конца войны, и пригрозила уголовной ответственностью за допуск предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания на территорию святыни.
  • Впоследствии стало известно, что рождественская служба предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры все же состоится - Минкульт дал разрешение, а заповедник заключил соответствующее соглашение.

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: религияПравославная Церковь УкраиныУПЦ МПТкаченко
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Карту заминированных территорий создали в Украине

Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"

видеоЕпифаний в Киево-Печерской Лавре проводит Рождественскую службу

Обновлено от 06:50Палата представителей США с 15 попытки избрала спикера

В России критикуют Путина за объявленное "перемирие" – ISW

Все новости...
религия
В Минске задержали священника, который молился за украинских воинов
Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность
Епифаний на Рождество проведет богослужение в главном соборе Киево-Печерской Лавры
Последние новости
13:27
фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых
13:17
США давят на Италию, чтобы та как можно быстрее передала Украине ЗРК SAMP/T - СМИ
13:08
"Укрэнерго" прогнозирует увеличение потребления электричества из-за погоды, области получили лимиты
12:56
Следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится в январе
12:50
Международные резервы Украины на начало года выросли до $28,5 миллиардов – НБУ
12:49
Как бесплатно получить лекарство от сердечно-сосудистых заболеваний: инструкция от НСЗУ
12:32
Лукашенко: Мы поддерживаем российских братьев, но не забываем и об украинцах
12:19
Правительство увеличило размер компенсации по программе "муниципальная няня"
12:05
Колядки для детей: подборка на Рождество 2023
11:58
Карту заминированных территорий создали в Украине
Все новости...