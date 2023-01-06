СБУ идентифицировала российских ОМОНовцев, которые пытали украинцев в Запорожье

Служба безопасности Украины установила личности еще трех российских захватчиков, которые принимали участие в похищениях и пытках мирных жителей захваченных районов Запорожской области.

Источник: СБУ в Telegram

Детали: По данным спецслужбы, один из злоумышленников - это командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

После захвата Мелитополя его назначили "военным комендантом" оккупационной администрации украинского города. На этой "должности" выполнял задание Москвы по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья. Для этого сформировал "карательные отряды", которые проводили массовые облавы в домах местных жителей.

Во время таких налетов россияне похищали людей и отвозили их в застенки "военной комендатуры" РФ. Там из пострадавших "выбивали" информацию о местах пребывания украинских патриотов на территории района.

Еще двумя военными преступниками являются сотрудники Махачкалинского отряда милиции особого назначения (более известного как ОМОН) управления Росгвардии по республике Дагестан.

В начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором "комендатуры" РФ: один в "должности" заместителя руководителя оккупационного органа, а другой ˗ его помощника.

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Установлено, что они лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинских граждан, применяли к пострадавшим ядовитые химические вещества и электроток и постоянно угрожали убийством близких родственников.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.