Франциск поздравил с Рождеством православных: призвал к конкретным шагам ради мира в Украине

6 января Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов и призвал к конкретным шагам по достижению мира в Украине.

Источник: "Vatican News" со ссылкой на речь Франциска после произнесения молитвы "Ангел Господень"

Прямая речь Франциска: "Особым образом направляю это приветствие к братьям и сестрам многострадального украинского народа. Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и к миру. Помолимся много за Украину и за мир".

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