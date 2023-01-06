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Франциск поздравил с Рождеством православных: призвал к конкретным шагам ради мира в Украине

Станислав ПогориловПятница, 6 января 2023, 14:31
Франциск поздравил с Рождеством православных: призвал к конкретным шагам ради мира в Украине
ПАПА ФРАНЦИСК, фото: Vaticannews

6 января Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов и призвал к конкретным шагам по достижению мира в Украине.

Источник: "Vatican News" со ссылкой на речь Франциска после произнесения молитвы "Ангел Господень"

Прямая речь Франциска: "Особым образом направляю это приветствие к братьям и сестрам многострадального украинского народа. Пусть же рождение Спасителя вселит утешение, вселит надежду, вдохновит конкретные шаги, которые смогут наконец привести к прекращению боев и к миру. Помолимся много за Украину и за мир".

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Что было раньше:

  • На католическое Рождество 25 декабря Франциск в своем послании призвал тех, кто имеет власть, заставить оружие замолчать и положить конец войне в Украине.
  • Также Франциск называл войну в Украине глобальной и не верит, что она закончится в ближайшей перспективе.

Темы: Папа РимскийУкраинавойна
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