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Германия отправит Patriot в Украину в I квартале, украинцев будут обучать на БМП Marder 8 недель

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 16:16

Зенитно-ракетный комплекс Patriot из армейских запасов Германии будет доставлен в Украину в первом квартале текущего года.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт журналистам в Берлине, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Гебештрайт также подтвердил, что Германия планирует до конца первого квартала направить в Украину около 40 бронетранспортеров Marder.

По его словам, эти 40 машин должны быть готовы уже в первом квартале, чтобы их можно было передать Украине.

Обучение на машинах Marder будет проходить в Германии и продлится около восьми недель, добавил он.

5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца Белый дом сообщил, что США планируют передать Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - бронемашины Marder. Неофициально сообщалось, что речь может идти о 50 Bradley.

Кроме того, Германия следом за Вашингтоном предоставит Украине батарею ПВО Patriot.

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Американская сторона также будет обучать украинцев на свои БМП, но где именно - в США или в Германии - пока неизвестно.

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Темы: PatriotГерманияУкраинаоружие
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