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Вблизи Вены в казарме произошла перестрелка: один военный погиб, другой ранен

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 15:45

В результате перестрелки в военных казармах возле Вены один военнослужащий погиб, а другой был ранен.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

Пресс-секретарь министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр сообщил в Твиттере, что перестрелка произошла незадолго до 7:00 утра в пятницу в казармах Флугфельд в городе Винер-Нойштадт. 

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Ссора между 20-летним солдатом и его 54-летним начальником спровоцировала стрельбу. Солдат сделал несколько выстрелов в сторону караульного помещения, в ответ старший офицер открыл огонь, убив солдата.

Бауэр сказал, что старшего офицера доставили в больницу, ранения не угрожают его жизни. Во время столкновения легкое ранение получил сержант.

Сообщается, что погибший военнослужащий прибыл в Винер-Нойштадт 5 сентября 2022 года и успешно прошел как огневую подготовку, так и подготовку на должность часового и командира караула.

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С середины октября он выполнял обязанности часового в казармах аэродрома.

Темы: Австрияармиячрезвычайное происшествие
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