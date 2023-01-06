Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Мариуполе сработала ПВО – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 января 2023, 17:17
В оккупированном Мариуполе сработала ПВО – советник мэра
Иллюстративное фото из открытых источников

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 6 января сработала система противовоздушной обороны, оккупанты установили ПВО вплотную к новостройке, чтобы прикрыться гражданскими. 

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Около 16:20 советник мэра сообщил о взрыве на ул. Карпинского. Позже он уточнил, что звук взрыва связан с работой российской ПВО. По его словам, российские оккупанты установили ПВО вплотную к новостройке и оттуда вели огонь, прикрываясь гражданскими.

Реклама:
 

Он добавил, что в пятницу в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируют повышенную активность авиации. В частности, наблюдаются "активные заходы самолетов" с направления Ейска через Урзуф в сторону Запорожской области. Над самим Мариуполем целый день летают вертолеты, по его словам, направляясь в сторону Запорожской области.

Темы: МариупольПВОоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
06:42
обновляетсяВоздушные силы объявили новую волну тревог: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Все новости...
Реклама: