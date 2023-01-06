Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Мариуполе сработала ПВО – советник мэра

Татьяна ЛозовенкоПятница, 6 января 2023, 18:17
Иллюстративное фото из открытых источников

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 6 января сработала система противовоздушной обороны, оккупанты установили ПВО вплотную к новостройке, чтобы прикрыться гражданскими. 

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Около 16:20 советник мэра сообщил о взрыве на ул. Карпинского. Позже он уточнил, что звук взрыва связан с работой российской ПВО. По его словам, российские оккупанты установили ПВО вплотную к новостройке и оттуда вели огонь, прикрываясь гражданскими.

 

Он добавил, что в пятницу в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируют повышенную активность авиации. В частности, наблюдаются "активные заходы самолетов" с направления Ейска через Урзуф в сторону Запорожской области. Над самим Мариуполем целый день летают вертолеты, по его словам, направляясь в сторону Запорожской области.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: МариупольПВОоккупациявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Нетребко: СНБО ввел санкции против российских артистов

В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Карту заминированных территорий создали в Украине

Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"

Все новости...
Мариуполь
Россияне вывозят из Мариуполя стройматериалы разрушенных домов – ЦНС
СБУ взялась за поездку Панченко с каналов Медведчука в оккупированные Донецк и Мариуполь
Морской порт в Мариуполе превращают в военную базу – советник мэра
Последние новости
18:27
Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня в 2022 году – ООН
18:21
"Перемирие" от россиян: авиаудар, РСЗО, танки, минометы и артиллерия – сводка Генштаба
18:06
В Польше уклончиво прокомментировали возможность предоставления Украине танков Leopard
18:01
В Беларуси легализовали цифровое пиратство
17:46
Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте
17:41
На Трампа подали в суд из-за смерти полицейского в результате штурма Капитолия
17:40
Основатель Alibaba Джек Ма откажется от контроля над финтех-гигантом Ant Group
17:26
Посол в Германии: БМП Marder - отправная точка для поставок Украине танков Leopard
17:07
Киркоров, Петросян, Нетребко: СНБО ввел санкции против российских артистов
16:40
Президент Европарламента: Европа должна пойти навстречу Украине в вопросе военной помощи
Все новости...