В оккупированном Мариуполе сработала ПВО – советник мэра

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 6 января сработала система противовоздушной обороны, оккупанты установили ПВО вплотную к новостройке, чтобы прикрыться гражданскими.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: Около 16:20 советник мэра сообщил о взрыве на ул. Карпинского. Позже он уточнил, что звук взрыва связан с работой российской ПВО. По его словам, российские оккупанты установили ПВО вплотную к новостройке и оттуда вели огонь, прикрываясь гражданскими.

Он добавил, что в пятницу в Мариуполе и Мариупольском районе фиксируют повышенную активность авиации. В частности, наблюдаются "активные заходы самолетов" с направления Ейска через Урзуф в сторону Запорожской области. Над самим Мариуполем целый день летают вертолеты, по его словам, направляясь в сторону Запорожской области.