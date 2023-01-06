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В здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация. Приехали спасатели

"Украинская правда"Пятница, 6 января 2023, 17:45
В здании МИД РФ сработала пожарная сигнализация. Приехали спасатели

В помещении одного из корпусов здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация из-за возможного короткого замыкания.

Источник: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram

Прямая речь: "Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет".

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Детали: Захарова заявила, что информация о том, что "имело место возгорание в рабочих помещениях", не соответствует действительности, а речь идет о подвальных этажах.

В то же время российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Московского главка МЧС, сообщил, что происшествие произошло по адресу: Смоленская-Синяя площадь, дом 30, строение 2.

На место выехали пожарные и проводят разведку.

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Темы: Росcияпожар
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