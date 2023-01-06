Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин никого не введет в заблуждение прекращением огня, РФ должна вывести войска из Украины - Франция

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 18:49

Франция призывает Россию вывести войска из Украины и заявляет, что одностороннее объявление Кремлем прекращения огня по случаю православного Рождества никого не введет в заблуждение.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, пишет "Европейская правда".

"Франция напоминает о своем глубоком убеждении, что справедливый и длительный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей украинской территории. Это единственный способ положить конец трудностям, с которыми уже почти 11 месяцев сталкивается украинский народ, который мужественно борется за свою свободу и независимость от российского агрессора", - говорится в заявлении.

Во французском МИД подчеркнули, что заявление о временном прекращении огня является грубой попыткой России скрыть свою ответственность, в то время как она продолжает увеличивать свои злоупотребления и непрерывно обстреливать всю украинскую территорию, в частности, посреди зимы, выбирая в качестве мишеней критически важные объекты и гражданское население.

"Это является еще одним доказательством цинизма России, которая с 24 февраля последовательно демонстрирует, что она не желает мира и что она мало обращает внимания на соблюдение своих международных обязательств, в том числе вытекающих из устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что перемирие, объявленное Россией на Рождество, не вызывает доверия.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективы мира.

ВИДЕО ДНЯ

Присоединяйся к клубу читателей УП

Темы: ПутинРосcияФранция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте

Киркоров, Петросян, Нетребко: СНБО ввел санкции против российских артистов

В Соледаре тяжелые кровопролитные бои, но россияне не контролируют город - Череватый

фотоРоссияне обстреляли Бахмут во время "рождественского перемирия": 2 погибших и 13 раненых

Карту заминированных территорий создали в Украине

Пентагон подтверждает, что Россия нарушила объявленное ею же "перемирие"

Все новости...
Путин
Президент Венгрии вопреки позиции Запада похвалила "перемирие" от Путина
Минобороны Литвы о "мире" на Рождество: убийцы устали и хотят отдохнуть день
Глава МИД Британии: "Рождественское перемирие" Путина не улучшит перспективы мира
Последние новости
18:51
На Рождество пограничники положили почти 2 десятка "вагнеровцев" под Бахмутом
18:50
В Норвегии - рекордное количество искателей убежища из-за беженцев из Украины
18:44
На Луганщине партизаны уничтожили ж/д полотно, которое использовали оккупанты – Гайдай
18:29
видео"Четко по целям": ССО встречают оккупантов на подступах к Бахмуту
18:27
Мировые цены на продовольствие достигли рекордного уровня в 2022 году – ООН
18:21
"Перемирие" от россиян: авиаудар, РСЗО, танки, минометы и артиллерия – сводка Генштаба
18:06
В Польше уклончиво прокомментировали возможность предоставления Украине танков Leopard
18:01
В Беларуси легализовали цифровое пиратство
17:46
Данилов прокомментировал "перемирие" от Путина словами Гоголя о черте
17:41
На Трампа подали в суд из-за смерти полицейского в результате штурма Капитолия
Все новости...