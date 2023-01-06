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Путин никого не введет в заблуждение прекращением огня, РФ должна вывести войска из Украины - Франция

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 17:49

Франция призывает Россию вывести войска из Украины и заявляет, что одностороннее объявление Кремлем прекращения огня по случаю православного Рождества никого не введет в заблуждение.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, пишет "Европейская правда".

"Франция напоминает о своем глубоком убеждении, что справедливый и длительный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей украинской территории. Это единственный способ положить конец трудностям, с которыми уже почти 11 месяцев сталкивается украинский народ, который мужественно борется за свою свободу и независимость от российского агрессора", - говорится в заявлении.

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Во французском МИД подчеркнули, что заявление о временном прекращении огня является грубой попыткой России скрыть свою ответственность, в то время как она продолжает увеличивать свои злоупотребления и непрерывно обстреливать всю украинскую территорию, в частности, посреди зимы, выбирая в качестве мишеней критически важные объекты и гражданское население.

"Это является еще одним доказательством цинизма России, которая с 24 февраля последовательно демонстрирует, что она не желает мира и что она мало обращает внимания на соблюдение своих международных обязательств, в том числе вытекающих из устава Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении.

Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что перемирие, объявленное Россией на Рождество, не вызывает доверия.

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что объявленная Путиным 36-часовая пауза между российскими атаками на территории Украины не улучшит перспективы мира.

Темы: ПутинРосcияФранция
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