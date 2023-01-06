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США запровадили санкції проти причетних в Ірані до розробки дронів та балістичних ракет

Пятница, 6 января 2023, 19:28

Міністерство фінансів США в п'ятницю ввело нові санкції проти осіб, пов'язаних з іранським виробником дронів, які були використані у війні в Україні, а також проти директора ключової організації, відповідальної за нагляд за іранськими програмами балістичних ракет.

Про це йдеться у заяві Держдепу, пише "Європейська правда".

США внесли до санкційного списку сім осіб, які обіймають керівні посади в компанії Qods Aviation Industries (QAI), іранському оборонному виробнику, відповідальному за розробку і виробництво безпілотних літальних апаратів, а також в Організації аерокосмічної промисловості Ірану, відповідальній за нагляд за іранськими програмами з розробки балістичних ракет.

"Сьогоднішні дії здійснюються на виконання резолюції 13382 і є продовженням наших визначень у вересні та листопаді фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та передачі іранських БПЛА серій "Shahed" та "Mohajer", які Москва продовжує використовувати у своїх брутальних атаках проти України, у тому числі проти її критичної інфраструктури", - йдеться у заяві.

У Держдепі заявили, що військова підтримка Росії з боку іранського режиму не лише підживлює конфлікт в Україні, але й призвела до порушення резолюції Ради Безпеки ООН 2231 через надання військових БПЛА без попереднього, індивідуального погодження з Радою Безпеки ООН. 

"Іран зараз став головним військовим прихильником Росії.  Іран повинен припинити свою підтримку неспровокованої агресивної війни Росії в Україні, і ми продовжуватимемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти для зриву та затримки цих поставок та накладання штрафів на суб'єктів, які беруть участь у цій діяльності", - йдеться у заяві.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що постачання Іраном ракет Росії спричинить застосування усього наявного інструментарію тиску на Тегеран.

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У листопаді 2022 року США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні. 

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.

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Темы: Ирансанкции
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