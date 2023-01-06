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Я просто придурок. Надо было повестку не брать: ГУР обнародовало новый перехват разговоров оккупантов

"Украинская правда"Пятница, 6 января 2023, 21:10

Главное управление разведки Украины обнародовало новый перехват разговоров российских оккупантов, на котором мужчина жалуется, что солдатам выдают снаряжение 60-ых годов.

Источник: сообщение ГУР

Детали: Военный РФ рассказывает матери о плохом обеспечении и возмутился празднованию Нового года. Также он жалеет что получил повестку и решил воевать против Украины.

Прямая речь: "Это я просто придурок. Мне когда сказали, что есть повестка, мне надо было ее не получать. Я ее получил, чтобы не говорили, что я трус. Это не наша война...

Я просто не понимаю, почему так должно быть. Что мне эта Украина хорошего сделала? Почему мы должны за них умирать. Через пять лет скажут, что Путин плохой и мы плохие все. Скажут, что мы не должны были здесь находиться".

Предыстория: Ранее разведка публиковала перехват, на котором оккупант рассказывал, что украинцы "всего лишь хлам".

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Темы: разведка
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