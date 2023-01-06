Оккупанты планируют мобилизовать в Горловке две тысячи человек – Сопротивление
Пятница, 6 января 2023, 21:23
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области россияне планируют мобилизовать две тысячи человек для войны против Украины.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "В Горловке перед военкоматами поставлен план мобилизовать 2000 человек. Для этого в городе уже сейчас увеличено количество патрулей".
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Детали: По информации ЦНС, в рамках подготовки к новой волне мобилизации на оккупированных территориях с госслужащих снимают бронирование. На захваченных территориях Донецкой области местное руководство заменили приезжими россиянами. При этом инспекторам сообщено, что с них снята бронь.
ЦНС также утверждает, что в оккупированном Крыму охранные компании начали готовить "добровольцев типа казаков".