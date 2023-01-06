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Польша рассматривает запрос Украины о передаче немецких танков Leopard - WSJ

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 23:10

Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки "Leopard" немецкого производства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.

"Они действительно рассматривают возможность предоставить все, что угодно, чтобы помочь Украине", - сказал чешский чиновник, который принимает непосредственное участие в поставках западного вооружения в Украину, который подтвердил эту просьбу.

"Leopard" имеют гораздо более прочную броню и лучшую защиту от противотанкового оружия, чем машины, которые до сих пор предлагали Франция, Германия и США.

Польша имеет более 240 танков Leopard, всего на вооружении: 137 танков Leopard 2A4, 105 танков Leopard 2A5 и менее 10 танков Leopard 2PL.

Польша планирует со временем все их ввести в строй, сказал Славомир Дебский, директор Польского института международных отношений, варшавского аналитического центра, близкого к польскому правительству.

По его словам, темпы, в которых она может передать их Украине, зависят от того, как быстро Польша получит танки на замену, которые она заказала у производителей из Южной Кореи и США. Передача танков Украине должна быть одобрена Берлином.

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"Это вопрос не если, а когда", - сказал Дебский, добавив, что нежелание Запада предоставлять танки наконец уменьшается после месяцев дипломатического давления. "Это именно то, на чем Польша настаивала в течение многих месяцев", - добавил он.

По приблизительным данным, Польша передала Украине более 240 модернизированных танков советского образца в начале войны.

Канцлер Олаф Шольц не хочет поставлять такие танки, пока их не предоставят другие партнеры по Альянсу, он неоднократно подчеркивал, что Германия не будет действовать в этом вопросе в одиночку

В конце декабря заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил убеждение, что если Берлин не хочет поставлять танки самостоятельно, то ему следует создать для этого альянс с союзниками.

Между тем, действующий посол Украины в Германии Алексей Макеев уверен в том, что рано или поздно Берлин изменит свое отношение в деле передачи Киеву основных боевых танков Leopard 2.

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Темы: ПольшаоружиеСМИ
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