Кулеба и Боррель обсудили подготовку саммита Украина-ЕС, место проведения до сих пор не подтверждено

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Во время телефонного разговора с Жозепом Боррелем подробно обсудили подготовку к предстоящему саммиту Украина-ЕС 3 февраля. Мы обозначили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", - говорится в сообщении.

В сообщении министра не указано, где состоится саммит.

I had a call with @JosepBorrellF discussing in detail the preparations for the upcoming Ukraine-EU summit on February 3. We have outlined our expectations and focused on a format that will ensure its success. We also discussed military aid, sanctions, and Iran-Russia cooperation.