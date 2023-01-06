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Кулеба и Боррель обсудили подготовку саммита Украина-ЕС, место проведения до сих пор не подтверждено

"Европейская правда"Пятница, 6 января 2023, 22:44

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Во время телефонного разговора с Жозепом Боррелем подробно обсудили подготовку к предстоящему саммиту Украина-ЕС 3 февраля. Мы обозначили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", - говорится в сообщении.

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В сообщении министра не указано, где состоится саммит.

Ранее пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс сообщал, что саммит Украина-ЕС должен состояться в Брюсселе, а Владимир Зеленский получил на него приглашение.

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Но затем стало известно, что в  Европейском Союзе пока не подтверждают, что саммит состоится в Киеве, а не Брюсселе.

По Соглашению об ассоциации, саммит Украина-ЕС является ежегодным событием. Последний, 23-й саммит, состоялся в октябре 2021 года в Киеве.

Планировалось, что саммит 2022 года состоится в декабре, по очередности он должен был проводиться в Брюсселе. С украинской стороны звучали предварительные анонсы о его проведении. Однако в конце концов было решено отложить саммит на начало 2023 года.

По данным источников "Европейской правды", среди причин отсрочки был недостаток реальных результатов такой встречи; в частности, как известно, сторона ЕС до последнего момента имела проблемы даже с утверждением обещанного в рамках G7 пакета макрофинансовой помощи на сумму 18 млрд евро.

Темы: Кулеба ДмитрийЕСМИД
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